Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.360,50 EUR

Die Amazon-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 2.363,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 2.363,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.369,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 239 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3.321,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.05.2022 bei 2.254,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 4,83 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.866,11 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 15,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 116.444,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 108.518,00 USD umgesetzt.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 55,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

