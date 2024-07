Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 183,43 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 183,43 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 180,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.121.217 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,69 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 54,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 217,63 USD.

Am 30.04.2024 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,31 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 143,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127,36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 4,57 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Breite der Börsenrally nimmt ab - warum das ein schlechtes Zeichen ist

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

NVIDIA, Apple & Co.: Magnificent Seven vernichten Marktkapitalisierung in Billionenhöhe