Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 234,01 USD.

Die Amazon-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 234,01 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 231,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 233,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.559.653 Amazon-Aktien.

Bei einem Wert von 235,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 35,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 244,86 USD je Amazon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.10.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,96 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Amazon-Aktie.

