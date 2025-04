Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Montagnachmittag im Plus

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages.

Die Amazon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 189,69 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 190,20 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 190,00 USD. Bisher wurden heute 1.354.106 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 151,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 252,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 06.02.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Amazon.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 6,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

