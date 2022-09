Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Amazon 120,88 EUR

Anleger zeigten sich um 04:22 Uhr bei der Amazon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 119,36 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 120,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 117,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.917 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 28,12 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 94,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,45 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 535,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.07.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121.234,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113.080,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 0,026 USD je Aktie aus.

