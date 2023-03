Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,38 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 90,57 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 90,58 EUR. Bei 90,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.809 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,38 EUR erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 41,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,85 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,56 USD für die Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 02.02.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.204,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 137.412,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

