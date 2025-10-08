AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,8 Prozent auf 221,70 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,8 Prozent auf 221,70 USD. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 221,84 USD. Bei 212,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.527.764 Stück gehandelt.

Bei 226,30 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,07 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,50 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 7,69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,85 USD je Aktie aus.

