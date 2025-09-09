AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochabend auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 159,71 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 159,71 USD zu. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 164,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 163,79 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8.047.320 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 52,11 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 7,69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,71 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

