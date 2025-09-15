AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Dienstagabend nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 160,30 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 160,30 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 159,22 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 161,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.660.230 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 14,11 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 76,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 52,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,84 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen

AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co?

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen