American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von American Express gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 361,83 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 361,83 USD zu. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 362,75 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 361,00 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.420 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 365,60 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 1,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,09 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.10.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,49 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,57 Mrd. USD im Vergleich zu 18,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

