Fokus auf Aktienkurs

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Dienstagnachmittag ein

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 360,37 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
310,35 EUR -3,75 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 360,37 USD. In der Spitze büßte die American Express-Aktie bis auf 357,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 359,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 49.844 American Express-Aktien.

Bei einem Wert von 365,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 1,45 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 38,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,09 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

American Express gewährte am 17.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,57 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient

American Express-Aktie steigt kräftig: Jahresprognose klar angehoben

