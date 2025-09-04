American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express fällt am Abend

Notierung im Fokus

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 325,61 USD nach.

Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 325,61 USD nach. Die American Express-Aktie sank bis auf 325,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 330,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 186.802 Stück.

Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 332,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 2,05 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.07.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,93 Mrd. USD – ein Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,33 USD fest.

