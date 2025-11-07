DAX23.564 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.730 -1,4%Bitcoin86.860 -1,0%Euro1,1588 +0,4%Öl63,66 +0,1%Gold3.995 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit Abschlägen

07.11.25 16:08 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 365,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
316,15 EUR -3,85 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 365,19 USD ab. Der Kurs der American Express-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 361,36 USD nach. Bei 362,15 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 41.800 American Express-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 369,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,10 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,58 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,09 USD.

Am 17.10.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,43 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

