Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei? Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
American Express im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Nachmittag an Boden

10.10.25 16:09 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 326,91 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 326,91 USD. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 327,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 325,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 49.764 American Express-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,10 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD in den Büchern standen.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren. American Express dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
