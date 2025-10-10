American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 326,91 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 326,91 USD. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 327,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 325,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 49.764 American Express-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,10 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD in den Büchern standen.
American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren. American Express dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,35 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
