DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit negativen Vorzeichen

10.10.25 20:25 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 319,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
275,85 EUR -6,30 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 319,37 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 319,33 USD. Bei 325,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 172.967 Stück.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 349,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,31 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 30,91 Prozent wieder erreichen.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,15 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 18.07.2025. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 19,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
