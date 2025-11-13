American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Abend ein

American Express im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 367,34 USD abwärts.

Um 20:06 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 367,34 USD ab. Bei 366,71 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 371,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 95.188 American Express-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 377,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 66,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,09 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 17.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 18,77 Mrd. USD umsetzen können.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

