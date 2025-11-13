DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.862 -2,3%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Abend ein

13.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 367,34 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
317,65 EUR -2,35 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 367,34 USD ab. Bei 366,71 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 371,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 95.188 American Express-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 377,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 66,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,09 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 17.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 18,77 Mrd. USD umsetzen können.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,43 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen