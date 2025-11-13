American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von American Express hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 372,85 USD zeigte sich die American Express-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 372,85 USD. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 373,61 USD. Das bisherige Tagestief markierte American Express-Aktie bei 371,09 USD. Bei 371,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.161 American Express-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 377,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 40,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.

American Express ließ sich am 17.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

