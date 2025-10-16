American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag leichter
Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 329,58 USD abwärts.
Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 329,58 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 328,96 USD aus. Bei 331,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 33.352 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 349,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,05 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,12 USD ausgeschüttet werden.
Am 18.07.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,08 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 19,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,34 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
