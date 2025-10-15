American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Abend ein
Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 332,19 USD ab.
Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 332,19 USD. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 330,28 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 333,86 USD. Zuletzt wechselten via New York 125.472 American Express-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 349,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 4,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,58 Prozent.
Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,12 USD ausgeschüttet werden.
American Express gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.10.2026 dürfte American Express die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
