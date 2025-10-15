DAX24.206 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.322 +1,1%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.817 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,43 +0,2%Gold4.198 +1,3%
So bewegt sich American Express

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochnachmittag im Aufwind

15.10.25 16:08 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochnachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Zuletzt konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 335,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
287,30 EUR 1,25 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von American Express konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 335,33 USD. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 336,92 USD zu. Bei 333,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 51.262 Stück.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 34,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

American Express gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 19,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die American Express-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

mehr Analysen