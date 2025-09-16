American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei American Express am Mittwochnachmittag zu

DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1848 -0,1%Öl68,23 -0,4%Gold3.684 -0,2%
American Express im Fokus

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von American Express zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 333,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
276,25 EUR 1,60 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 333,00 USD zu. Die American Express-Aktie legte bis auf 334,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 328,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.843 American Express-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2025 auf bis zu 334,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,30 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 50,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,93 Mrd. USD im Vergleich zu 18,40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,33 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

