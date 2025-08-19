American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verliert am Donnerstagabend

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 307,18 USD ab.

Die American Express-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 307,18 USD. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 304,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 103.896 American Express-Aktien.

Bei 329,14 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 7,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,17 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 USD je American Express-Aktie.

American Express veröffentlichte am 18.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,33 USD im Jahr 2025 aus.

