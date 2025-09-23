American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 340,04 USD ab.

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 340,04 USD. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 338,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 342,97 USD. Bisher wurden heute 146.279 American Express-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,10 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 2,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,11 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.

Am 18.07.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 4,15 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 19,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

