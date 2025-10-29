American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kurs der American Express

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 359,51 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 359,51 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 357,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 358,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 50.061 American Express-Aktien.

Bei 362,69 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 62,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.

American Express gewährte am 17.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20,57 Mrd. USD gegenüber 18,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die American Express-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.01.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

