American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Freitagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die American Express-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 361,34 USD.
Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 361,34 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die American Express-Aktie bei 361,87 USD. Mit einem Wert von 357,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 59.568 American Express-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 365,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,94 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD. Im Vorjahr erhielten American Express-Aktionäre 2,80 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 17.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,49 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 20,57 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,77 Mrd. USD umgesetzt.
American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,43 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
