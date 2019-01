Apple, Microsoft & Co. abgehängt: Amazon ist wertvollstes Börsenunternehmen der Welt

Im gestrigen Handelsverlauf ist es Amazon gelungen, die Spitze der Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert weltweit zu erklimmen.

Hart umkämpfter Titel

Gegen Ende des vergangenen Jahres gab es viel Bewegung am oberen Ende der wertvollsten Börsenunternehmen, das durchweg von US-amerikanischen Konzernen aus der Hightech- und Internetbranche angeführt wird. Noch im August 2018 hatte der Technologie-Riese Apple erstmals die magische Bewertung von einer Billion US-Dollar überwunden - damit war der iKonzern das wertvollste börsennotierte US-Unternehmen der Welt. Doch die Freude hielt nicht lange an. Seitdem läuft einiges schief bei dem Unternehmen aus Cupertino: Die iPhone-Absätze fallen sehr schwach aus, vergangene Woche überraschte der Konzern dann auch noch mit einer Umsatzwarnung. Apple muss kontinuierlich an Wert einbüßen - mit einer Marktkapitalisierung von rund 702 Milliarden Dollar belegt der Konzern damit nur noch Platz 4 der wertvollsten Unternehmen nach Marktwert.

Auf Platz 3 konnte sich inzwischen die Google-Mutter Alphabet mit einem Börsenwert von etwa 748 Milliarden Dollar vorarbeiten. Platz 2 belegt nun Microsoft mit einer Bewertung von 783 Milliarden Dollar. Erst Ende November hatte der Softwarehersteller den Technologiekonzern Apple, der zu der Zeit noch auf Platz 1 lag, überholt und den Titel übernommen.

Die neue Weltspitze

Und nun wurde wieder ein Wechsel vollzogen: Neuer Spitzenreiter ist Amazon. Im gestrigen Handel kletterte die Aktie um 3,44 Prozent auf 1.629,51 Dollar. Damit ist Amazon nun etwa 797 Milliarden Dollar wert und somit das wertvollste Unternehmen der Welt. Seit Jahresbeginn konnten die Titel des Online-Händlers sogar bereits 8,5 Prozent zulegen. Als Grund für den Aufstieg wird der Erfolg der zunehmenden Palette an eigenen Produkten gesehen - Amazon profitiert also enorm von der Diversifizierung.

Wie lange Amazon den neu errungenen Titel halten wird und ob das Wettrennen um den Platz an der Spitze schon bald wieder entfacht wird, bleibt nun abzuwarten.

