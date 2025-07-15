DAX24.049 -0,1%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,40 +2,2%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.195 -0,1%Euro1,1606 -0,1%Öl66,75 +0,1%Gold3.349 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 16 Euro

12.08.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
17,50 EUR 1,04 EUR 6,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group (NORMA Group SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

