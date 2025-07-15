ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 16 Euro
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group (NORMA Group SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
