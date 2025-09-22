DAX23.702 +0,7%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,65 -0,4%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.982 +0,5%Euro1,1807 +0,1%Öl66,68 +0,2%Gold3.788 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
So lukrativ wäre ein Investment in Monero von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre ein Investment in Monero von vor 1 Jahr gewesen
Neo: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht Neo: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

AKTIE IM FOKUS: Norma Group dreht tief ins Minus nach Verkauf der Wassersparte

23.09.25 11:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
18,90 EUR 1,02 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter den Anlegern der Norma Group (NORMA Group SE) ist der nun vollzogene Verkauf der Wassersparte am Dienstag nicht nachhaltig gut angekommen. Der Kurs des Verbindungstechnik-Spezialisten stieg zuerst um bis zu 4,3 Prozent in Richtung der Marke von 18,90 Euro, die in der Vorwoche ein Hoch seit Juni 2024 bedeutet hatte. Bei 18,60 Euro war aber Schluss und der Kurs drehte im Verlauf deutlich ins Minus.

Wer­bung

Nach Verlusten von bis zu 8,5 Prozent büßten die Aktien zuletzt noch sieben Prozent auf 16,60 Euro ein. Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen nach gutem Lauf, denn seit dem im April erreichten Rekordtief von 9,07 Euro hatte sich der Kurs binnen weniger Monate mehr als verdoppelt. Der Börsianer verwies auf die Perspektive, dass sich der Verkauf negativ auf die operative Marge (Ebit) auswirkt. Diese werde im laufenden Jahr bei 0 bis rund 1 Prozent gesehen, teilte Norma mit.

Inklusive der Wassersparte hatte das Management bei der operativen Marge noch rund 6 bis 8 Prozent erwartet. Der Warburg-Experte Tonn sieht in dem neuen Ziel "ein klares Indiz für die herausfordernden Marktbedingungen", denen Norma ausgesetzt sei. Er ergänzte außerdem, dass der Gesamt-Nettomittelzufluss mit rund 620 bis 640 Millionen Euro etwas unter seiner Erwartung liege.

Erfreut hatte Tonn zunächst darauf reagiert, dass es zu einer schnellen Einigung kam und die Aktionäre bei der Mittelverwendung berücksichtigt werden sollen. Ein Händler zeigte sich aber auch davon nicht begeistert angesichts der übrig bleibenden Summe. Mit 300 Millionen Euro will Norma die Verbindlichkeiten senken und 70 Millionen sollen für Zukäufe zurückgehalten werden.

Wer­bung

Am Morgen war die Einigung mit dem US-Unternehmen Advanced Drainage Systems mitgeteilt worden, nachdem Norma in der vergangenen Woche Gespräche über verbindliche Angebote für die Wassermanagement-Sparte bestätigt hatte. Norma hatte daraufhin seine Prognose für das Geschäftsjahr angepasst. Der Umsatz aus den fortgeführten Aktivitäten soll rund 810 bis 830 Millionen Euro erreichen./tih/niw/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
09:51NORMA Group SE BuyWarburg Research
22.09.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.09.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
19.09.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:51NORMA Group SE BuyWarburg Research
22.09.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.09.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
19.09.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
13.08.2025NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
11.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
01.04.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen