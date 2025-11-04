DAX23.699 -1,8%Est505.578 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,84 -1,5%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Nordex-Aktie dennoch in Rot: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert Nordex-Aktie dennoch in Rot: Windturbinen-Hersteller hat Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert
Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Schwache Konjunktur: Norma Group verdient operativ nur noch halb soviel

04.11.25 10:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
13,80 EUR -0,36 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma (NORMA Group SE) hat im dritten Quartal das schwache Konjunkturumfeld zu spüren bekommen. Zudem belasteten höhere Kosten für Personal und Logistik das operative Ergebnis. Unter dem Strich fiel wegen einer Wertberichtigung der Geschäfts- und Firmenwerte in Europa ein Verlust an. Die Abschreibung begründete Norma mit einer verhaltenen wirtschaftlichen Lage und demzufolge geringeren Wachstumserwartungen. Die Jahresziele für das fortgeführte Geschäft bestätigte das Unternehmen.

Wer­bung

Die Quartalsbilanz kam nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel bis zu fast neun Prozent nach und rutschte damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni. Zuletzt betrug das Minus 3,7 Prozent. Die Umsätze hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Das habe das Unternehmen mit Blick auf das operative Ergebnis durch Flexibilität bei den Kosten nicht ganz ausgleichen können.

In den drei Monaten bis Ende September brach für das fortgeführte Geschäft der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten um fast die Hälfte auf 3,8 Millionen Euro ein, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mitteilte. Dabei rechnet der Autozulieferer die Wassermanagement-Sparte heraus, die er an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems verkauft. Dementsprechend wurden auch die Vorjahreswerte angepasst.

Der Umsatz schrumpfte ohne die verkaufte Sparte im dritten Quartal um 4,3 Prozent auf 197,5 Millionen Euro. Hier belasteten auch ungünstige Wechselkurse die Erlöse - rechnet man diese heraus, dann betrug der Rückgang 1,1 Prozent.

Wer­bung

Unter dem Strich rutschte der Konzern wegen eines Wertberichtigungsbedarfs in die Verlustzone. Der Fehlbetrag im fortzuführenden Geschäft betrug 52 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,3 Millionen Euro gemacht.

Erst jüngst haben die Hessen mit Advanced Drainage Systems (ADS) einen Käufer für die Wassermanagement-Sparte gefunden. Der Transaktionswert liegt den Angaben zufolge bei einer Milliarde US-Dollar (knapp 850 Mio Euro). Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartet Norma einen Nettomittelzufluss von rund 620 bis 640 Millionen Euro. Norma befindet sich im Umbau und hatte Ende 2024 den Verkauf der Sparte angekündigt, um sich wieder auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf passte Norma auch seine Prognose für das laufende Jahr an. Der Umsatz aus den fortgeführten Aktivitäten soll rund 810 bis 830 Millionen Euro erreichen. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sieht Norma bei 0 bis rund 1 Prozent./mne/men/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NORMA Group SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NORMA Group SE

DatumRatingAnalyst
09:31NORMA Group SE AddBaader Bank
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
09:31NORMA Group SE AddBaader Bank
21.10.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
24.09.2025NORMA Group SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.09.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
23.09.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
15.07.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen