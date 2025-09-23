ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Norma Group auf 21 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group (NORMA Group SE) von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf NORMA Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NORMA Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NORMA Group SE
Analysen zu NORMA Group SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|NORMA Group SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.2025
|NORMA Group SE Kaufen
|DZ BANK
|23.09.2025
|NORMA Group SE Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|NORMA Group SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.2025
|NORMA Group SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|NORMA Group SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.2025
|NORMA Group SE Kaufen
|DZ BANK
|23.09.2025
|NORMA Group SE Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|NORMA Group SE Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.09.2025
|NORMA Group SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.04.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.2025
|NORMA Group SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2020
|NORMA Group SE Reduce
|Oddo BHF
|29.04.2020
|NORMA Group SE Reduce
|HSBC
|15.10.2019
|NORMA Group SE Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.2019
|NORMA Group SE Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|26.06.2019
|NORMA Group SE Reduce
|Oddo BHF
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NORMA Group SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen