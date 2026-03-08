ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Adobe Systems auf 'Equal Weight' - Ziel 275 Dollar
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adobe nach Zahlen von 335 auf 275 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Saket Kalia verwies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung des ersten Quartals zunächst darauf, dass der Netto-Zuwachs an jährlich wiederkehrenden Einnahmen (NNARR) seine Erwartung verfehlt habe. Die wichtigere Nachricht sei aber, dass der langjährige Konzernchef Shantanu Narayen abtritt. Er zieht es vor, bei den Aktien an die Seitenlinie zu gehen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 03:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:10 / GMT
Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent