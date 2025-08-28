DAX23.926 -0,5%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,50 -2,5%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin93.989 -2,4%Euro1,1686 +0,1%Öl68,17 -0,2%Gold3.413 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für TAG Immobilien auf 19 Euro - 'Buy'

29.08.25 10:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
09:36TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025TAG Immobilien BuyWarburg Research
19.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
19.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025TAG Immobilien BuyWarburg Research
