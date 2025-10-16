Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht PATRIZIA SE-Position

Portfolio geändert

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der PATRIZIA SE-Aktie.

Zu Insidertrades kam es am 13.10.2025 bei PATRIZIA SE. Die BaFin wurde am 15.10.2025 über die Transaktion informiert. Finkenzeller, Dr. Konrad, Sonstige Führungsperson bei PATRIZIA SE, fügte am 13.10.2025 8.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 7,54 EUR aufgerufen. Mit einem Wert von 7,38 EUR bewegte sich die PATRIZIA SE-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Die PATRIZIA SE-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 7,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Am Markt ist PATRIZIA SE aktuell 648,43 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 86.456.968 Aktien.

Am 09.10.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Die Erhöhung der PATRIZIA SE-Aktien im Depot um 3.748 Anteilsscheine zu je 7,33 EUR meldete Sonstige Führungsperson, Muir, James.

Redaktion finanzen.net