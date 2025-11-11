ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 93 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 93 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe beim Cashflow und Ergebnis positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin einen Wendepunkt für den Flughafenbetreiber nach einer investitionsintensiven Phase. Überraschend sei vor allem die starke Barmittelgenerierung. Dies stärke das Vertrauen in die Aktie, die künftige Ertragsentwicklung und die baldige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
