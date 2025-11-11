DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.443 -0,4%Bitcoin88.971 -2,9%Euro1,1595 +0,3%Öl65,04 +1,5%Gold4.115 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 93 Euro

11.11.25 18:49 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 93 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe beim Cashflow und Ergebnis positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin einen Wendepunkt für den Flughafenbetreiber nach einer investitionsintensiven Phase. Überraschend sei vor allem die starke Barmittelgenerierung. Dies stärke das Vertrauen in die Aktie, die künftige Ertragsentwicklung und die baldige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
18:16Fraport KaufenDZ BANK
11:06Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:51Fraport HoldWarburg Research
10:36Fraport HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
18:16Fraport KaufenDZ BANK
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
16.09.2025Fraport OutperformBernstein Research
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:06Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:51Fraport HoldWarburg Research
10:36Fraport HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

