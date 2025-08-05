DAX24.265 +1,4%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.379 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 750 Euro

07.08.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
651,00 EUR 1,00 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat RATIONAL von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben. Simon Keller attestierte dem Großküchenausstatter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Außerdem rechnet er mit niedrigeren Investitionen. Die operativen Entwicklungen im ersten Halbjahr seien vielversprechend und die Qualität der Produkte stehe im Wettbewerbsvergleich nicht zur Debatte. Alle dies erkläre seine Kaufempfehlung./rob/tih/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RATIONAL AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
10:01RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.08.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025RATIONAL HoldWarburg Research
06.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:01RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.07.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
07.05.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
06.05.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
01.04.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025RATIONAL HoldWarburg Research
06.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
05.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025RATIONAL VerkaufenDZ BANK
05.08.2025RATIONAL ReduceBaader Bank
05.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
16.07.2025RATIONAL ReduceBaader Bank
04.07.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen