ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 387 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HOCHTIEF von 371 auf 387 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe angesichts vorab hoher Erwartungen leicht negativ auf die jüngsten Quartalszahlen reagiert, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Baukonzern profitiere aber weiter von der sehr hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren - so habe sich der Auftragseingang bei der Tochter Turner verdoppelt. Aussagen auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen hätten die konservative Ausblickspolitik von Hochtief bestätigt. Daher bleibt Hunt bei seinen Prognosen knapp oberhalb der Unternehmensziele. Wegen der nachlassenden Dynamik präferiert er weiter die Aktien des Mutterkonzerns ACS./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent