ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel auf 292 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 246 auf 292 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Der relativ schwache Lauf im zweiten Halbjahr sei der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen geschuldet, schrieb Enrico Bolzoni am Mittwochabend. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde aber der Qualität und breiten Aufstellung der Eschborner nicht gerecht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
