ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Aumovio mit 'Overweight' - Ziel 52 Euro

19.09.25 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Aumovio
40,16 EUR 0,16 EUR 0,40%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio mit "Overweight" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die an die Börse gegangene Continental-Abspaltung sei ein führender weltweit führender Anbieter von elektrischen, elektronischen, mechatronischen und mechanischen Komponenten, Software und Systemen für die Automobiltechnikbranche, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Anlagehintergrund drehe sich um eine Strategie zur Wiederherstellung des organischen Wachstums und zur Erzielung von Margen im Bereich von 4 bis 6 Prozent. Die Aktie sollte mindestens auf einem vergleichbaren Bewertungsniveau wie die französischen Branchenkollegen Valeo und Forvia gehandelt werden. Aumovio könne zudem eine starke Bilanz vorweisen./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

Analysen zu Aumovio

DatumRatingAnalyst
09:41Aumovio BuyDeutsche Bank AG
09:16Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen