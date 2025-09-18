Aumovio Aktie News: Aumovio legt am Vormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Aumovio. Die Aktionäre schickten das Papier von Aumovio nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 40,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die Aumovio-Papiere um 09:06 Uhr 4,6 Prozent. Bei 40,40 EUR erreichte die Aumovio-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.144 Aumovio-Aktien umgesetzt.
Das durchschnittliche Kursziel der Aumovio-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.
