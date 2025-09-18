DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1761 -0,2%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
Aumovio Aktie News: Aumovio legt am Vormittag zu

19.09.25 09:27 Uhr
Aumovio Aktie News: Aumovio legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Aumovio. Die Aktionäre schickten das Papier von Aumovio nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 40,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Aumovio-Papiere um 09:06 Uhr 4,6 Prozent. Bei 40,40 EUR erreichte die Aumovio-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.144 Aumovio-Aktien umgesetzt.

Das durchschnittliche Kursziel der Aumovio-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aumovio-Aktie

Aumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse

Aumovio-Aktie: Dönges startet bereits im November als CFO

Continental-Aktie höher: Ergebnisse in der Autosparte übertreffen Erwartungen - Rechtsstreit mit BMW

09:41Aumovio BuyDeutsche Bank AG
09:16Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:41Aumovio BuyDeutsche Bank AG
09:16Aumovio OverweightJP Morgan Chase & Co.
