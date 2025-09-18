Blick auf Aktienkurs

Aumovio Aktie News: Aumovio legt am Vormittag zu

19.09.25 09:27 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Aumovio. Die Aktionäre schickten das Papier von Aumovio nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 40,40 EUR.

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com