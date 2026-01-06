DAX 25.067 +0,7%ESt50 5.916 -0,3%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.642 +0,4%Bitcoin 78.077 -2,6%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,22 -0,5%Gold 4.452 -0,9%
Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA
Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
AUMOVIO Aktie

45,32 EUR -0,38 EUR -0,83 %
STU
Marktkap. 4,42 Mrd. EUR

WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

15:21 Uhr
AUMOVIO Overweight
AUMOVIO
45,32 EUR -0,38 EUR -0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische Autozulieferer nun so langsam die Kurve kriegen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,44 €		 Abst. Kursziel*:
14,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,74%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

15:21 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AUMOVIO-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Mittag im Plus
dpa-afx Continental-Aktie verliert nach Chefwechsel
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.12.25
dpa-afx Börsengänge in Europa steigen 2026 voraussichtlich wieder an
Dow Jones Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
dpa-afx JPMorgan erwartet Aumovio im MDAX - Aktie unbeeindruckt
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
