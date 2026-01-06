AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,42 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Nach Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung dürften europäische Autozulieferer nun so langsam die Kurve kriegen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,44 €
|Abst. Kursziel*:
14,44%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,74%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
