NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36,20 auf 43,20 Euro angehoben. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Aumovio fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen. Er sieht Spielraum für eine Neubewertung, sollte der Autozulieferer Fortschritte bei der Verbesserung der Marge erzielen./gl/tih

