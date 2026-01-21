AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,24 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36,20 auf 43,20 Euro angehoben. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Aumovio fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen. Er sieht Spielraum für eine Neubewertung, sollte der Autozulieferer Fortschritte bei der Verbesserung der Marge erzielen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,18 €
|Abst. Kursziel*:
0,05%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
44,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
