AUMOVIO Aktie

44,42 EUR +1,42 EUR +3,30 %
STU
Marktkap. 4,24 Mrd. EUR

WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

08:01 Uhr
AUMOVIO Hold
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
44,42 EUR 1,42 EUR 3,30%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 36,20 auf 43,20 Euro angehoben. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Aumovio fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen. Er sieht Spielraum für eine Neubewertung, sollte der Autozulieferer Fortschritte bei der Verbesserung der Marge erzielen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,18 €		 Abst. Kursziel*:
0,05%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
44,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

