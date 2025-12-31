DAX 24.679 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1682 -0,3%Öl 60,92 +0,2%Gold 4.418 +2,0%
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht
AUMOVIO Aktie

44,02 EUR -0,44 EUR -0,99 %
STU
Marktkap. 4,46 Mrd. EUR

WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

13:06 Uhr
AUMOVIO Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
44,02 EUR -0,44 EUR -0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,02 €		 Abst. Kursziel*:
18,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,13%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

10.12.25 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 AUMOVIO Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AUMOVIO-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Mittag im Plus
dpa-afx Continental-Aktie verliert nach Chefwechsel
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.12.25
dpa-afx Börsengänge in Europa steigen 2026 voraussichtlich wieder an
Dow Jones Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
dpa-afx JPMorgan erwartet Aumovio im MDAX - Aktie unbeeindruckt
finanzen.net Insider nimmt Aumovio-Aktien ins Depot
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
