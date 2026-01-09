DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.513 +0,1%Top 10 Crypto 12,16 -0,1%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 78.568 +0,6%Euro 1,1670 +0,3%Öl 63,51 +0,8%Gold 4.576 +1,5%
AUMOVIO Aktie

Marktkap. 4,57 Mrd. EUR

JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

08:01 Uhr
AUMOVIO Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
46,16 EUR 0,56 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer für 2025 und 2026 im Schnitt um 17 Prozent an. Er begründete dies mit dem starken Sparziel des Konzerns für 2025 und geht 2026 von weiteren Umbaumaßnahmen aus. Zudem setzt er in der Autobranche generell auf eine Outperformance von Zulieferern./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
45,72 €		 Abst. Kursziel*:
35,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,32%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

07.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aumovio auf 62 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AUMOVIO-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Mittag im Plus
dpa-afx Continental-Aktie verliert nach Chefwechsel
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.12.25
dpa-afx Börsengänge in Europa steigen 2026 voraussichtlich wieder an
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
