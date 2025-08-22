ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dermapharm
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dermapharm
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
Analysen zu Dermapharm Holding SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|09:06
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|10.06.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.2025
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.2025
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.2025
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.03.2025
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|12.08.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|10.06.2025
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dermapharm Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen