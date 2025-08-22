DAX24.175 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,75 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

26.08.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
33,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dermapharm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dermapharm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Dermapharm Holding SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dermapharm Holding SE

DatumRatingAnalyst
10:41Dermapharm HoldWarburg Research
09:06Dermapharm BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Dermapharm HoldWarburg Research
17.06.2025Dermapharm HoldWarburg Research
10.06.2025Dermapharm HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:06Dermapharm BuyJefferies & Company Inc.
19.05.2025Dermapharm BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025Dermapharm BuyJefferies & Company Inc.
07.04.2025Dermapharm BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.03.2025Dermapharm BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:41Dermapharm HoldWarburg Research
12.08.2025Dermapharm HoldWarburg Research
17.06.2025Dermapharm HoldWarburg Research
10.06.2025Dermapharm HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dermapharm Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen