ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Fielmann auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ziele der Optikerkette bis 2030 seien äußerst ambitioniert, und die konkreten Schritte zur Erreichung der Prognose gestalteten sich bisher eher vage, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens./mf/tav

