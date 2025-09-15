DAX23.661 +1,3%ESt505.455 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.174 +0,7%Euro1,1832 +0,1%Öl68,07 +0,2%Gold3.668 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Fielmann auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

18.09.25 12:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
52,20 EUR -0,20 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ziele der Optikerkette bis 2030 seien äußerst ambitioniert, und die konkreten Schritte zur Erreichung der Prognose gestalteten sich bisher eher vage, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

