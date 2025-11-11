ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe insgesamt gute Resultate vorgelegt und ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dies deute auf ein starkes Gewinnwachstum (EPS) im Jahr 2025 hin./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Medios
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medios
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Medios AG
Analysen zu Medios AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Medios Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.2025
|Medios Kaufen
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Medios Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.2025
|Medios Kaufen
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Medios AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen