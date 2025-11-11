DAX23.979 +0,1%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 -3,1%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.422 -1,3%Euro1,1580 +0,2%Öl64,51 +0,7%Gold4.141 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

11.11.25 13:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
13,20 EUR 0,66 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe insgesamt gute Resultate vorgelegt und ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Dies deute auf ein starkes Gewinnwachstum (EPS) im Jahr 2025 hin./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Medios AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Medios AG

DatumRatingAnalyst
12:11Medios BuyWarburg Research
03.11.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Medios BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.08.2025Medios KaufenWarburg Research
