Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' - Kursziel tiefer - Aktie stabil
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft.
Werte in diesem Artikel
Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer.
Die Nordea-Aktie zeigt sich an der Börse in Helsinki zeitweise 0,07 Prozent fester bei 13,56 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordea
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordea
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nordea News
Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|19.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|19.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.2024
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|22.07.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.2025
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordea Bank Abp Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen