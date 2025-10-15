DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

14,61 EUR +0,48 EUR +3,40 %
STU
14,14 EUR +0,12 EUR +0,86 %
HEX
Marktkap. 48,2 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

13:21 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,61 EUR 0,48 EUR 3,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Das Quartal sei stark gewesen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die wichtigsten Kennziffern der nordischen Bank hätten die Erwartungen übertroffen. Auch die Prognosen für die Kosten seien besser als erwartet./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,14 €		 Abst. Kursziel*:
17,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

13:21 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
23.09.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

Dow Jones Neue Aktienrückkäufe Nordea-Aktie mit Zuwächsen: Stabiler Quartalsgewinn - Ausblick bekräftigt Nordea-Aktie mit Zuwächsen: Stabiler Quartalsgewinn - Ausblick bekräftigt
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Ausblick: Nordea Bank Abp Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
