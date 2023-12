Anleger in Habachtstellung: Dow Jones letztendlich an Nulllinie

Dow Jones-Performance im Fokus

Am Abend hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 37.306,02 Punkten aus dem Montagshandel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,118 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,297 Prozent tiefer bei 37.194,50 Punkten, nach 37.305,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 37.284,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37.393,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 34.947,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34.624,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, einen Stand von 32.920,46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 12,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 37.393,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31.429,82 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 1,54 Prozent auf 146,17 USD), Walmart (+ 1,46 Prozent auf 154,97 USD), American Express (+ 1,25 Prozent auf 182,76 USD), McDonalds (+ 1,03 Prozent auf 290,23 USD) und Merck (+ 0,88 Prozent auf 106,04 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-1,46 Prozent auf 260,41 USD), Goldman Sachs (-1,08 Prozent auf 376,40 USD), 3M (-1,04 Prozent auf 105,87 USD), Intel (-1,02 Prozent auf 45,69 USD) und Home Depot (-0,90 Prozent auf 350,81 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15.382.485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,813 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,59 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent an der Spitze im Index.

