Inwit-Aktie knickt ein: Vodafone und Telecom Italia werfen Inwit-Aktien auf den Markt

Aktien in diesem Artikel

Die Anteile seien zum Stückpreis von 9,60 Euro verkauft worden, der Streubesitz von Inwit erhöhe sich dadurch um mehr als ein Drittel, erklärten die Telekomanbieter. Vodafone und Telecom Italia halten jetzt jeweils 33,2 Prozent an Inwit, jeweils 4,3 Prozent weniger als zuvor. Die Gesellschaften erklärten, man werde auch künftig die Kontrolle über Inwit behalten und jeweils eine Beteiligung in identischer Höhe. Inwit ist vor fünf Jahren aus der Abspaltung des Funkmastengeschäftes von Telecom Italia hervorgegangen.Für die Inwit-Aktie geht es im frühen Handel in Mailand zwischenzeitlich 11,09 Prozent auf 9,54 Euro nach unten.

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com